На АЗК WOG стартовала новая акция "Заправься на отдых с Join UP!"

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В компании также отметили, что акция продлится с 1 ноября этого года по 31 января 2017 года включительно.

Напомним, WOG получил знак социально ответственной компании.

Как сообщал УНН, WOG и BlaBlaCar стали партнерами.