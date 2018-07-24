На автовокзалі у Херсонській області знайшли небезпечний предмет

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КИЇВ. 24 липня. УНН. На автовокзалі у Новій Каховці прибиральниця виявила підозрілий невідомий предмет. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонської області, передає УНН.

"Уранці у місті Нова Каховка на території міського автовокзалу прибиральниця виявила підозрілий невідомий предмет. На місце події терміново виїхали працівники вибухотехнічного відділу обласного главку поліції", - йдеться в повідомленні.

Так, жінка розповіла правоохоронцям, що під час прибирання у сміттєвій урні знайшла важкий пакунок.

"Всередині вона побачила предмет, схожий на гранату і подзвонила на "102". Працівники поліції оглянули знахідку та встановили, що предмет нагадує саморобний вибуховий пристрій, який складався із запалу до гранати, фрагменту пластикової пляшки та невідомої речовини", - зазначили в поліції.

За словами начальника Новокаховського відділу поліції Сергія Сидоренка, місце події було оточене, громадян відвели на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки роз'єднали складові частини пристрою та відправили їх на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Попередня кваліфікація події - ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Проводяться слідчо-розшукові дії щодо встановлення особи, причетної до інциденту.
Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Бахмуті вилучили пакет з гранатами

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