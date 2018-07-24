На автовокзалі у Херсонській області знайшли небезпечний предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На автовокзалі у Новій Каховці прибиральниця виявила підозрілий невідомий предмет. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонської області, передає УНН.
"Уранці у місті Нова Каховка на території міського автовокзалу прибиральниця виявила підозрілий невідомий предмет. На місце події терміново виїхали працівники вибухотехнічного відділу обласного главку поліції", - йдеться в повідомленні.
Так, жінка розповіла правоохоронцям, що під час прибирання у сміттєвій урні знайшла важкий пакунок.
"Всередині вона побачила предмет, схожий на гранату і подзвонила на "102". Працівники поліції оглянули знахідку та встановили, що предмет нагадує саморобний вибуховий пристрій, який складався із запалу до гранати, фрагменту пластикової пляшки та невідомої речовини", - зазначили в поліції.
За словами начальника Новокаховського відділу поліції Сергія Сидоренка, місце події було оточене, громадян відвели на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки роз'єднали складові частини пристрою та відправили їх на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Попередня кваліфікація події - ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Проводяться слідчо-розшукові дії щодо встановлення особи, причетної до інциденту.
Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Бахмуті вилучили пакет з гранатами.