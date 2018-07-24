На автовокзале в Херсонской области нашли опасный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На автовокзале в Новой Каховке уборщица обнаружила подозрительный неизвестный предмет. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"Утром в городе Новая Каховка на территории городского автовокзала уборщица обнаружила подозрительный неизвестный предмет. На место происшествия срочно выехали работники взрывотехнического отдела областного главка полиции", - говорится в сообщении.
Так, женщина рассказала правоохранителям, что во время уборки в мусорной урне нашла тяжелый пакет.
"Внутри она увидела предмет, похожий на гранату и позвонила на "102". Работники полиции осмотрели находку и установили, что предмет напоминает самодельное взрывное устройство, которое состояло из запала к гранате, фрагмента пластиковой бутылки и неизвестного вещества", - отметили в полиции.
По словам начальника Новокаховского отдела полиции Сергея Сидоренко, место происшествия было оцеплено, граждан отвели на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники разъединили составные части устройства и отправили их на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Предварительная квалификация события - ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственно-розыскные действия по установлению лица, причастного к инциденту.
Напомним, на железнодорожном вокзале в Бахмуте изъяли пакет с гранатами.