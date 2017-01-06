На автодорозі "Одеса-Рені" утворилися затори

“Станом на 17 годину в Одеській області утворились дві ділянки з заторами автотранспорту на автодорозі Одеса-Рені в Татарбунарському районі за межами села Спаське та в Ізмаїльському районі за межами села Кринички”, — сказано у повідомленні.

Наразі з затору вилучено 16 автомобілів.