На автодорозі "Одеса-Рені" утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Через негоду на автодорозі “Одеса-Рені” в Татарбунарському районі утворились дві ділянки з заторами транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Станом на 17 годину в Одеській області утворились дві ділянки з заторами автотранспорту на автодорозі Одеса-Рені в Татарбунарському районі за межами села Спаське та в Ізмаїльському районі за межами села Кринички”, — сказано у повідомленні.
Наразі з затору вилучено 16 автомобілів.