На автодороге "Одесса-Рени" образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за непогоды на автодороге "Одесса-Рени" в Татарбунарском районе образовались два участка с заторами транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"По состоянию на 17 часов в Одесской области образовались два участка с заторами автотранспорта на автодороге Одесса-Рени в Татарбунарском районе за пределами села Спасское и в Измаильском районе за пределами села Кринички", - сказано в сообщении.
Сейчас из затора изъято 16 автомобилей.