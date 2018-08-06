На Алясці розбився легкомоторний літак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В американському штаті Аляска в результаті аварії легкомоторного літака загинули чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anchorage Daily News.
За даними видання, після аварії одна людина оголошена зниклою безвісти.
Як зазначається, аварія сталася недалеко від гір Деналі.
При цьому всі загиблі є громадянами Польщі.
В даний час служба транспортної безпеки з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, жертвами аварії двомоторного легкого літака в Південній Каліфорнії стали п’ять осіб, заявив офіційний представник Управління авіатранспорту США Арлен Салак.