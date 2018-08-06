На Аляске разбился легкомоторный самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anchorage Daily News.
По данным издания, после аварии один человек объявлен пропавшим без вести.
Как отмечается, авария произошла недалеко от гор Денали.
При этом все погибшие являются гражданами Польши.
В настоящее время служба транспортной безопасности выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, жертвами аварии двухмоторного легкого самолета в Южной Калифорнии стали пять человек, заявил официальный представитель Управления авиатранспорта США Арлен Салак.