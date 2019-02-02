На афгано-пакистанському кордоні стався сильний землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибині до 208 кілометрів.



Крім Ісламабаду, підземні поштовхи відчувалися на великій території від міста Пешавар на пакистано-афганському кордоні до міста Лахор на сході Пакистану.

Як повідомляє Анадолу, землетрус відчувався на півночі і в столиці Індії.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.



Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.