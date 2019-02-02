На афгано-пакистанському кордоні стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На афгано-пакистанському кордоні стався землетрус магнітудою 5,8 о 17:06 за місцевим часом.Епіцентр землетрусу знаходився в районі гори Гіндікуш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний центр моніторингу сейсмічної активності Пакистану
Осередок землетрусу залягав на глибині до 208 кілометрів.
Крім Ісламабаду, підземні поштовхи відчувалися на великій території від міста Пешавар на пакистано-афганському кордоні до міста Лахор на сході Пакистану.
Як повідомляє Анадолу, землетрус відчувався на півночі і в столиці Індії.
Інформації про жертви і руйнування не надходило.
Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.