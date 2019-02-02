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На афгано-пакистанському кордоні стався сильний землетрус

На афгано-пакистанському кордоні стався сильний землетрус

Київ • УНН

 • 7226 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На афгано-пакистанському кордоні стався землетрус магнітудою 5,8 о 17:06 за місцевим часом.Епіцентр землетрусу знаходився в районі гори Гіндікуш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний центр моніторингу сейсмічної активності Пакистану

Осередок землетрусу залягав на глибині до 208 кілометрів.

Крім Ісламабаду, підземні поштовхи відчувалися на великій території від міста Пешавар на пакистано-афганському кордоні до міста Лахор на сході Пакистану.

Як повідомляє Анадолу, землетрус відчувався на півночі і в столиці Індії.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.

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