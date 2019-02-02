На афгано-пакистанской границе произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. На афгано-пакистанской границе произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 17:06 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе горы Гиндикуш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный центр мониторинга сейсмической активности Пакистана
Очаг землетрясения залегал на глубине до 208 километров.
Помимо Исламабада, подземные толчки ощущались на обширной территории от города Пешавар на пакистано-афганской границе до города Лахор на востоке Пакистана.
Как сообщает Анадолу, землетрясение ощущалось на севере и в столице Индии.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.