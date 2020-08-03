На адмінмежі з окупованим Кримом з ранку утримували родину з малолітніми дітьми

“Сьогодні з 11-ої години ранку російськими окупантами на адміністративному кордоні Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримується сім'я Карашаєвих Ісляма і Діляри з двома малолітніми дітьми”, - написав Рефат Чубаров

Він зазначив, що родина Карашаєвих живе в Києві, до Криму приїжджали провідати своїх старих батьків.

“Згідно з інформацією, що надходить з Криму, ФСБ-шники весь цей час ведуть допит Ісляма Карашаева... Хвилин 10 тому сім'ю Карашаевих російські окупанти пропустили з окупованого Криму на територію Херсонської області”, - додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, Україна направила 8 повідомлення в суд Гааги щодо порушень прав власності в окупованому Криму.