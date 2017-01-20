На адмінмежі з Кримом виявили 1600 підроблених акцизів на алкоголь

Вчора, 19 січня, в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Каланчак” прикордонники зупинили для додаткової перевірки автомобіль “Фольксваген”. Під час огляду авто з’ясувалося, що громадянин України перевозив в іномарці 1600 акцизних марок на алкогольну продукцію під маркуванням Донецької області.

За результатами перевірки, прикордонники встановили, що акцизні марки мають ознаки підробки та, скоріш за все, надруковані на струйному принтері. Виявлені акцизні марки передані співробітникам Національної поліції.