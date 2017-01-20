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На адмінмежі з Кримом виявили 1600 підроблених акцизів на алкоголь

На адмінмежі з Кримом виявили 1600 підроблених акцизів на алкоголь

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

КЇВ. 20 січня. УНН. Прикордонники виявили на адмінмежі з ТОТ АР Крим 1600 підроблених акцизних марок на алкоголь. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Вчора, 19 січня, в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Каланчак” прикордонники зупинили для додаткової перевірки автомобіль “Фольксваген”. Під час огляду авто з’ясувалося, що громадянин України перевозив в іномарці 1600 акцизних марок на алкогольну продукцію під маркуванням Донецької області.

За результатами перевірки, прикордонники встановили, що акцизні марки мають ознаки підробки та, скоріш за все, надруковані на струйному принтері. Виявлені акцизні марки передані співробітникам Національної поліції.

Українські Національні Новини

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