На админгранице с Крымом обнаружили 1600 поддельных акцизов на алкоголь

Вчера, 19 января, в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники остановили для дополнительной проверки автомобиль "Фольксваген". При осмотре авто выяснилось, что гражданин Украины перевозил в иномарке 1600 акцизных марок на алкогольную продукцию под маркировкой Донецкой области.

По результатам проверки, пограничники установили, что акцизные марки имеют признаки подделки и, скорее всего, напечатаны на струйном принтере. Обнаруженные акцизные марки переданы сотрудникам Национальной полиции.