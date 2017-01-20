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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На админгранице с Крымом обнаружили 1600 поддельных акцизов на алкоголь

На админгранице с Крымом обнаружили 1600 поддельных акцизов на алкоголь

Киев • УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Пограничники обнаружили на админгранице с ВОТ АР Крым 1600 поддельных акцизных марок на алкоголь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вчера, 19 января, в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" пограничники остановили для дополнительной проверки автомобиль "Фольксваген". При осмотре авто выяснилось, что гражданин Украины перевозил в иномарке 1600 акцизных марок на алкогольную продукцию под маркировкой Донецкой области.

По результатам проверки, пограничники установили, что акцизные марки имеют признаки подделки и, скорее всего, напечатаны на струйном принтере. Обнаруженные акцизные марки переданы сотрудникам Национальной полиции.

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