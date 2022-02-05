На 5 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Національний банк України на 5 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 5 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 639.1458 грн;
Срібло — 20.3656 грн;
Платина — 922.9761 грн;
Паладій — 2 119.3526 грн.
У порівнянні з 4 лютого курс золота та срібла зріс, а платини та паладію - впав:
Золото — +1,518 грн;
Срібло — +0,040 грн;
Платина — -9,424 грн;
Паладій — -35,152 грн.