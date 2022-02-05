На 5 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 5 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 5 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1639.1458 грн
Серебро —20.3656 грн
Платина —922.9761 грн
Палладий — 2119.3526 грн.
В сравнении с 4 февраля курс золота и серебра вырос, а платины и палладия - упал:
Золото — +1,518 грн;
Серебро — +0,040 грн;
Платина — -9,424 грн;
Палладий — -35,152 грн.