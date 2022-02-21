На 21 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України на 21 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 21 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 725.3548 грн;
Срібло — 21.7381 грн;
Платина — 982.2734 грн;
Паладій — 2 138.1749 грн.
У порівнянні з 20 лютого курс золота, срібла паладію - зріс, платини впав:
Золото — +9,075 грн;
Срібло — +0,220 грн;
Платина — -2,211 грн;
Паладій — +23,564 грн.