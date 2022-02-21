На 21 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 21 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1725.3548 грн;

Серебро —21.7381 грн;

Платина —982.2734 грн;

Палладий — 2138.1749 грн.

В сравнении с 20 февраля курс золота, серебра и палладия вырос, платины упал:

Золото — +9,075 грн;

Серебро — +0,220 грн;

Платина — -2,211 грн;

Палладий — +23,564 грн.