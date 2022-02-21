На 21 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 21 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 21 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1725.3548 грн;
Серебро —21.7381 грн;
Платина —982.2734 грн;
Палладий — 2138.1749 грн.
В сравнении с 20 февраля курс золота, серебра и палладия вырос, платины упал:
Золото — +9,075 грн;
Серебро — +0,220 грн;
Платина — -2,211 грн;
Палладий — +23,564 грн.