На 19 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національний банк України на 19 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 19 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 725.3548 грн;
Срібло — 21.7381 грн;
Платина — 982.2734 грн;
Паладій — 2 138.1749грн.
У порівнянні з 18 лютого курс золота, паладію та срібла виріс, а платини - впав:
Золото — +9.0745 грн;
Срібло — +0.2196 грн;
Платина — -2.2107 грн;
Паладій — +23.5642 грн.