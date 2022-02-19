На 19 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 19 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 19 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1725.3548грн
Серебро —21.7381 грн
Платина —982.2734 грн
Палладий — 2138.1749 грн.
В сравнении с 18 февраля курс золота, палладия и серебра вырос, а платины упал:
Золото — +9.0745 грн;
Серебро — +0.2196 грн;
Платина — -2.2107 грн;
Палладий — +23.5642 грн.