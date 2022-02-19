На 19 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 19 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1725.3548грн

Серебро —21.7381 грн

Платина —982.2734 грн

Палладий — 2138.1749 грн.

В сравнении с 18 февраля курс золота, палладия и серебра вырос, а платины упал:

Золото — +9.0745 грн;

Серебро — +0.2196 грн;

Платина — -2.2107 грн;

Палладий — +23.5642 грн.