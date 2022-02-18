На 18 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Національний банк України на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 18 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 716.2803 грн;
Срібло — 21.5185 грн;
Платина — 984.4841 грн;
Паладій — 2 114.6106 грн.
У порівнянні з 17 лютого курс золота, паладію, срібла та платини впав:
Золото — +42,580 грн;
Срібло — +0,377 грн;
Платина — +52,770 грн;
Паладій — +86,547 грн.