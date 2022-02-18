На 18 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 18 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 18 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1716.2803 грн;
Серебро — 21.5185 грн;
Платина — 984.4841 грн;
Палладий — 2114.6106 грн.
В сравнении с 17 февраля курс золота, палладия, серебра и платины упал:
Золото — +42,580 грн;
Серебро — +0,377 грн;
Платина — +52,770 грн;
Палладий — +86,547 грн.