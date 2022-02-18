На 18 февраля установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро 18 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1716.2803 грн;

Серебро — 21.5185 грн;

Платина — 984.4841 грн;

Палладий — 2114.6106 грн.

В сравнении с 17 февраля курс золота, палладия, серебра и платины упал:

Золото — +42,580 грн;

Серебро — +0,377 грн;

Платина — +52,770 грн;

Палладий — +86,547 грн.