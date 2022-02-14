На 14 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національний банк України на 14 лютого 2022 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 14 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 649.9716 грн;
Срібло — 20.6964 грн;
Платина — 931.9063 грн;
Паладій — 2 035.2375 грн.
У порівнянні з 13 лютого курс золота та платини зріс, срібла та паладію впав:
Золото — +8,453 грн;
Срібло — -0,234 грн;
Платина — +8,135 грн;
Паладій — -17,387 грн.