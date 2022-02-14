На 14 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 14 февраля 2022 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 14 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1649.9716 грн
Серебро —20.6964 грн
Платина —931.9063 грн
Палладий — 2035.2375 грн.
В сравнении с 13 февраля курс золота и платины вырос, серебра и палладия упал:
Золото — +8,453 грн;
Серебро — -0,234 грн;
Платина — +8,135 грн;
Палладий — -17,387 грн.