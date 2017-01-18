Н.Савченко звинуватили у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат з фракції “Блок Петра Порошенка” Іван Вінник заявив про вчинення кримінального правопорушення за попередньою кваліфікацією “державна зрада” за фактом умисних дій проти суверенітету та територіальної цілісності України окремими депутатами, передає кореспондент УНН.
“Я зробив заяву про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією „державна зрада“ по факту дій окремих народних депутатів (йдеться про народного депутата Н.Савченко — ред.), умисних дій проти суверенітету та територіальної цілісності України, національної безпеки. Це кваліфікація — стаття 111 кримінального кодексу України „державна зрада“. Чи достатньо доказів, це слідство має з’ясувати”, — сказав він.
І.Вінник зазначив, що на підставі 214 статті КПК така заява зроблена на загал під камери є підставою для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр досудових судових розслідувань.
Депутат уточнив, що такі категорії злочинів розслідує СБУ, але Генпрокуратура може встановити інший орган досудового розслідування, враховуючи можливих підозрюваних у цій справі, які мають особливо-важливий статус, як державні службовці, як посадові особи в системі державної влади України.
“Я саме наголошую, що це фактова справа, яка вноситься в єдиний реєстр досудових розслідувань коли оголошується підозра, і вже слідство починається по особі. Окрім того, не забувайте, що слідство по нардепу може бути розпочато, тільки коли буде зняття депутатської недоторканості у відповідний, передбачений законом про регламент Конституції України, порядок і проголосовані 226 голосами”, — підкреслив він.
Раніше народний депутат Надія Савченко заявила, що не порушувала законодавство України. Крім того, вона додала, що визнає жодних звинувачень, які були висунуті проти неї, в тому числі, включаючи державну зраду.