Н.Савченко обвинили в госизмене

"Я сделал заявление о совершении уголовного преступления с предварительной квалификацией "государственная измена" по факту действий отдельных народных депутатов (речь идет о народном депутате Н.Савченко - ред.), умышленных действий против суверенитета и территориальной целостности Украины, национальной безопасности. Это квалификация - статья 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена". Достаточно ли доказательств, это следствие выяснит", - сказал он.

И.Виннык отметил, что на основании 214 статьи УПК такое заявление, сделанное публично на камеры, является основанием для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных судебных расследований.

Депутат уточнил, что такие категории преступлений расследует СБУ, но Генпрокуратура может установить другой орган досудебного расследования, учитывая возможных подозреваемых по этому делу, которые имеют особо важный статус, как государственные служащие, как должностные лица в системе государственной власти Украины.

"Я как раз подчеркиваю, что это фактовое дело, которое вносится в единый реестр досудебных расследований когда объявляется подозрение, и уже следствие начинается по лицу. Кроме того, не забывайте, что следствие по нардепу может быть начато, только когда будет снятие депутатской неприкосновенности в соответствующем, предусмотренном законом о регламенте Конституции Украины, порядке и проголосовано 226 голосами", - подчеркнул он.

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что не нарушала законодательство Украины. Кроме того, она добавила, что не признает никаких обвинений, которые были выдвинуты против нее, в том числе, включая государственную измену.