Н.Савченко заявила, що президент Чехії помиляється в оцінці потенційних загроз - ЗМІ

Як зазначається, Н.Савченко зауважила, що "саме допущена Україною помилка в оцінці ситуації, що склалася, дозволила Росії анексувати Крим і розв'язати війну на сході української території".

Також вказано, що Н.Савченко вважає головною помилкою президента Чехії Мілоша Земана його впевненість в існуванні в Росії "справедливого суду".

Особистої зустрічі Надії Савченко з очільником Чехії Мілошем Земаном не заплановано.