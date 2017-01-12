Н.Савченко заявила, що президент Чехії помиляється в оцінці потенційних загроз - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Для того, щоб Чехію не спіткала доля України, необхідно краще аналізувати потенційну загрозу. Таку думку висловила український депутат Надія Савченко, яка прибула до Праги на запрошення чеського євродепутата Павла Свободи, передає УНН з посиланням на Радіо Прага.
Як зазначається, Н.Савченко зауважила, що "саме допущена Україною помилка в оцінці ситуації, що склалася, дозволила Росії анексувати Крим і розв'язати війну на сході української території".
Також вказано, що Н.Савченко вважає головною помилкою президента Чехії Мілоша Земана його впевненість в існуванні в Росії "справедливого суду".
Особистої зустрічі Надії Савченко з очільником Чехії Мілошем Земаном не заплановано.