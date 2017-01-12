Н.Савченко заявила, что президент Чехии ошибается в оценке потенциальных угроз - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Для того, чтобы Чехию не постигла участь Украины, необходимо лучше анализировать потенциальную угрозу. Такое мнение высказала украинский депутат Надежда Савченко, которая прибыла в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Как отмечается, Н.Савченко отметила, что "именно допущенная Украиной ошибка в оценке ситуации, позволила России аннексировать Крым и развязать войну на востоке украинской территории".
Также указано, что Н.Савченко считает главной ошибкой президента Чехии Милоша Земана его уверенность в существовании в России "справедливого суда".
Личной встречи Надежды Савченко с главой Чехии Милошем Земаном не запланировано.