Н.Савченко вважає, що до кінця зими можна здійснити обмін заручниками “всіх на всіх”

“Це можна реально зробити до кінця зими (здійснити обмін заручниками “всіх на всіх” — ред..). Для чого ці списки? У списках показано, що всі ті неузгодження, які постійно оголошувалися нашою групою, яка працює у Мінську, коли вони пояснювали, що от там є багато неспівпадінь або пересічень одним списків іншими. Я виділила помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, які є російськими військовими, що приходили, виконували завдання вбивати наших людей в Україні. Вони поподають у списки від “ДНР”, жовтим — від “ЛНР”, — сказала вона.

За словами Н.Савченко, опубліковані нею списки є підтвердженими. “Ці люди знаходяться і вони реальними живими на даний час”, — додала вона.

На думку нардепа, після опублікування списків заручників “закінчуються спекуляції і ні Москва, ні Київ не зможуть більше спекулювати обміном. Ці списки треба було зробити відкритими, як і весь процес у Мінську”.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.

У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.