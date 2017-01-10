Н.Савченко вважає, що до кінця зими можна здійснити обмін заручниками “всіх на всіх”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко вважає, що обмін заручниками у форматі “всіх на всіх” можна здійснити до кінця зими. Про це вона сьогодні сказала на брифінгу журналістам, коментуючи раніше оприлюднені нею списки заручників, передає кореспондент УНН.
“Це можна реально зробити до кінця зими (здійснити обмін заручниками “всіх на всіх” — ред..). Для чого ці списки? У списках показано, що всі ті неузгодження, які постійно оголошувалися нашою групою, яка працює у Мінську, коли вони пояснювали, що от там є багато неспівпадінь або пересічень одним списків іншими. Я виділила помаранчевим кольором тих людей, які є громадянами Росії, які є російськими військовими, що приходили, виконували завдання вбивати наших людей в Україні. Вони поподають у списки від “ДНР”, жовтим — від “ЛНР”, — сказала вона.
За словами Н.Савченко, опубліковані нею списки є підтвердженими. “Ці люди знаходяться і вони реальними живими на даний час”, — додала вона.
На думку нардепа, після опублікування списків заручників “закінчуються спекуляції і ні Москва, ні Київ не зможуть більше спекулювати обміном. Ці списки треба було зробити відкритими, як і весь процес у Мінську”.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.
У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.