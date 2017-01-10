Н.Савченко считает, что к концу зимы можно осуществить обмен заложниками "всех на всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко считает, что обмен заложниками в формате "всех на всех" можно осуществить до конца зимы. Об этом она сказала на брифинге журналистам, комментируя ранее обнародованные ею списки заложников, передает корреспондент УНН.
"Это можно реально сделать до конца зимы (осуществить обмен заложниками" всех на всех "- ред ..). Для чего эти списки? В списках показано, что все те нестыковки, которые постоянно объявлялись нашей группой, работающей в Минске, когда они объясняли, что вот там есть много несовпадений или пересечений одних списков с другими. Я выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России, которые являются российскими военными, которые приходили, выполняли задания убивать наших людей в Украине. Они поподають в списки от "ДНР", желтым - от "ЛНР", - сказала она.
По словам Н.Савченко, опубликованные ею списки являются подтвержденными. "Эти люди находятся и они реальными живыми в настоящее время", - добавила она.
По мнению нардепа, после опубликования списков заложников "заканчиваются спекуляции и ни Москва, ни Киев не смогут больше спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми, как и весь процесс в Минске ".
Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР / ЛНР".
В Службе безопасности Украины заявили, что обнародованные списки заложников являются не корректными и будут реагировать на их опубликование.