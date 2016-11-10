Н.Савченко в суді розповіла, що в Росію її перевозили шістьма авто

У суді Н.Савченко повідомила, що у полоні на Луганщині вона перебувала з 17 червня 2014 року, а через тиждень, о п’ятій годині вечора 23 червня, її почали перевозити до Росії.

"Перевозили мене шість машин протягом шести годин", - сказала вона.

Н.Савченко розповіла, що спочатку на Луганщині її посадили у "четвірку" і одягли кайданки. В цьому авто були озброєні сепаратисти. Далі поїхали в напрямку Ізвариного. "Четвірка" не могла проїхати територією запущених шахт, тому на них чекала вже "Нива".

"Нивою" мене довезли до терикону. Потім на мене одягли пов’язку, щоб я не бачила людей, які знаходяться в автомобілі… На Ізварино мене чекала інша машина, це "УАЗік". Вони не могли проїхати, бо там були окопи. Мене передали в ручному режимі російським військовим. Вони мене пересадили у спецавтомобіль… На кордоні мене пересадили у "дев’ятку". Ці хлопці мене довезли до кілометра. Зупинилися на посту ДАІ, які викликали ФСБ через нібито незаконний перетин кордону", - розповіла Н.Савченко.

"Якщо до 23 числа (з 17 червня до 23 червня 2014 року – ред.) це можна вважати полоном, то після 23 числа, це називається прямим викраденням людини", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І.Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.

І.Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.258 (терористичний акт) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.