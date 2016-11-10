Н.Савченко в суде рассказала, что в Россию его перевозили на шести авто

В суде Н.Савченко сообщила, что в плену в Луганской области она находилась с 17 июня 2014 года, а через неделю, в пять часов вечера 23 июня, ее начали перевозить в Россию.

"Перевозили меня шесть машин в течение шести часов", - сказала она.

Н.Савченко рассказала, что сначала в Луганскую область ее посадили в "четверку" и одели наручники. В этом авто были вооруженные сепаратисты. Далее поехали в направлении Изварино. "Четверка" не могла проехать по территории запущенных шахт, поэтому их ждала уже "Нива".

"Нивой" меня довезли до террикона. Потом на меня надели повязку, чтобы я не видела людей, которые находятся в автомобиле... На Изварино меня ждала другая машина, это "УАЗик". Они не могли проехать, потому что там были окопы. Меня передали в ручном режиме российским военным. Они меня пересадили в спецавтомобиль... На границе меня пересадили в "девятку". Эти ребята меня довезли до километра. Остановились на посту ГАИ, которые вызвали ФСБ за якобы незаконное пересечение границы", - рассказала Н.Савченко.

"Если до 23 числа (с 17 июня по 23 июня 2014 года - ред.) это можно считать пленом, то после 23 числа, это называется прямым похищением человека", - подчеркнула нардеп.

Напомним, 31 августа 2016 года коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении И.Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

И.Плотницкий обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины ) Уголовного кодекса Украины.