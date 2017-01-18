Н.Савченко пригрозила І.Віннику судовим позовом

"Якщо народні депутати будуть діяти таким чином (звинувачувати Н.Савченко у держзраді – ред.), я буду так само, згідно хоча б голосування сьогодні Регламентного комітету, діяти у законний спосіб через судові подання проти тих народних депутатів, які намагаються зі мною боротися таким чином",- сказала Н.Савченко.

"Сьогодні Вінник заявив про зраду. Не проти когось, а за правду я буду подавати заяву, відповідно, якщо вони будуть подавати заяву до суду",- сказала Н.Савченко.

Нагадаємо, Н.Савченко звинуватили у держзраді.