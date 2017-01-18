Н.Савченко пригрозила І.Віннику судовим позовом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що може звернутися до суду з позовом проти народного депутата Івана Вінника, який звинуватив її у державній зраді. Про це журналістам після засідання Комітету заявила народний депутат Надія Савченко, передає кореспондент УНН.
"Якщо народні депутати будуть діяти таким чином (звинувачувати Н.Савченко у держзраді – ред.), я буду так само, згідно хоча б голосування сьогодні Регламентного комітету, діяти у законний спосіб через судові подання проти тих народних депутатів, які намагаються зі мною боротися таким чином",- сказала Н.Савченко.
"Сьогодні Вінник заявив про зраду. Не проти когось, а за правду я буду подавати заяву, відповідно, якщо вони будуть подавати заяву до суду",- сказала Н.Савченко.
Нагадаємо, Н.Савченко звинуватили у держзраді.