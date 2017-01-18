Н.Савченко пригрозила И.Виннику судебным иском

"Если народные депутаты будут действовать таким образом (обвинять Н.Савченко в госизмене - ред.), я буду так же, согласно хотя бы голосованию сегодня регламентного комитета, действовать законным способом через судебные иски против тех народных депутатов, которые пытаются со мной бороться таким образом",- сказала Н.Савченко.

"Сегодня Винник заявил об измене. Не против кого-то, а за правду я буду подавать заявление, соответственно, если они будут подавать заявление в суд", - сказала Н.Савченко.

Напомним, Н.Савченко обвинили в госизмене.