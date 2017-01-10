Н.Савченко планує опублікувати ще один список осіб, яких розшукують

“Є ще список, який я не доопрацювала і не можу його опублікувати, тому що не знаю, наскільки відповідність цього списку — список, кого розшукують, але не зрозуміло, скільки з тих людей можуть реально залишатися живими”, — розповіла вона.

Водночас Н.Савченко не уточнила, про яких оосіб йде мова, які можуть бути оприлюднені у наступному списку, а також їх кількість.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.

У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.