Н.Савченко планує опублікувати ще один список осіб, яких розшукують
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко розповіла, що може оприлюднити ще один список осіб, яких наразі розшукують. Про це вона сьогодні сказала на брифінгу журналістам, коментуючи раніше оприлюднені нею списки заручників, передає кореспондент УНН.
“Є ще список, який я не доопрацювала і не можу його опублікувати, тому що не знаю, наскільки відповідність цього списку — список, кого розшукують, але не зрозуміло, скільки з тих людей можуть реально залишатися живими”, — розповіла вона.
Водночас Н.Савченко не уточнила, про яких оосіб йде мова, які можуть бути оприлюднені у наступному списку, а також їх кількість.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.
У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.