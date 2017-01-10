Н.Савченко планирует опубликовать еще один список лиц, которых разыскивают
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что может обнародовать еще один список лиц, которых сейчас разыскивают. Об этом она сказала на брифинге журналистам, комментируя ранее обнародованные ей списки заложников, передает корреспондент УНН.
"Есть еще список, который я не доработала и не могу его опубликовать, потому что не знаю, насколько соответствие этого списка - список, кого разыскивают, но не понятно, сколько из этих людей могут реально оставаться живыми", - рассказала она.
В то же время Н.Савченко не уточнила, о каких лицах идет речь, которые могут быть обнародованы в следующем списке, а также их количестве.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР / ЛНР".
В Службе безопасности Украины заявили, что обнародованные списки заложников не являются корректными и будут реагировать их опубликования.