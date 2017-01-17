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Н.Савченко оприлюднила списки полонених для перевірки їхньої достовірності – В.Рубан

Н.Савченко оприлюднила списки полонених для перевірки їхньої достовірності – В.Рубан

Київ • УНН

 • 9357 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Керівник українського Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан заявив, що народний депутат України Надія Савченко оприлюднила списки полонених для того, щоб суспільство перевірило їх достовірність. Про це він сказав в ефірі Радіо “Донбас.Реалії”, передає УНН.

За його словами, вже вдалося встановити місця перебування і стан деяких полонених.

“Списки дають свої плоди. Вже одесити, які перевірили ці списки, підказали: ось один помер, троє звільнені, а ці вже засуджені і перебувають в місцях відбування покарання. Тобто зняли питання відразу щодо чотирьох людей з цього списку”, — сказав Рубан.

Як наголосив В.Рубан, коли щодо всіх майже 700 людей зі списку “знімуться всі питання”, тоді і почнеться обмін.

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, та імена тих, кого представники угруповань “ДНР” і “ЛНР” хочуть отримати взамін. Є серед них і 102 громадян Росії.

Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли у списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників.

Також 11 січня Надія Савченко оприлюднила другу версію, за її словами, уточнених списків полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів. 16 січня Савченко опублікувала оновлені списки заручників.

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