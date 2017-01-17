Н.Савченко обнародовала списки пленных для проверки их достоверности - В.Рубан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки пленных для того, чтобы общество проверило их достоверность. Об этом он сказал в эфире Радио "Донбасс.Реалии", передает УНН.
По его словам, уже удалось установить места пребывания и состояние некоторых пленных.
"Списки дают свои плоды. Уже одесситы, которые проверили эти списки, подсказали: вот один умер, трое освобождены, а эти уже осуждены и находятся в местах отбывания наказания. То есть сняли вопрос сразу по четырем людям из этого списка", - сказал В.Рубан.
Как отметил В.Рубан, когда по всем почти 700 людям из списка "снимутся все вопросы", тогда и начнется обмен.
Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки украинских заложников, которых удерживают в оккупированных Донецке и Луганске, и имена тех, кого представители группировок "ДНР" и "ЛНР" хотят получить взамен. Есть среди них и 102 гражданина России.
Имена получены не из официальных источников, подчеркнула депутат. Эксперты нашли в списках ошибки, а Служба безопасности Украины осудила публикацию персональных данных заложников.
Также 11 января Надежда Савченко обнародовала вторую версию, по ее словам, уточненные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе с украинской стороны, и поддерживаемых Россией сепаратистов. 16 января Н.Савченко опубликовала обновленные списки заложников.