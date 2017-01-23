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Н.Савченко оприлюднила оновлені списки українських полонених

Київ • УНН

 • 8205 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях, передає УНН з посиланням на допис у Facebook нардепа.

"Оновлені списки за 22 січня 2017 року", - написала Н.Савченко.

Також вона додала, що в оновлених списках 1195 осіб, і що ще є списки 2284 осіб зниклих безвісті.

Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.

Як повідомляв УНН, Н.Савченко звинуватили у держзраді.

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