Н.Савченко оприлюднила оновлені списки українських полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях, передає УНН з посиланням на допис у Facebook нардепа.
"Оновлені списки за 22 січня 2017 року", - написала Н.Савченко.
Також вона додала, що в оновлених списках 1195 осіб, і що ще є списки 2284 осіб зниклих безвісті.
Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу.
Як повідомляв УНН, Н.Савченко звинуватили у держзраді.