Н.Савченко обнародовала обновленные списки украинских пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook нардепа.
"Обновленные списки за 22 января 2017 года", - написала Н.Савченко.
Также она добавила, что в обновленных списках 1195 человек, и еще есть списки 2284 человек пропавших без вести.
Напомним, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .
Как сообщал УНН, Н.Савченко обвинили в госизмене .