Н.Савченко обнародовала обновленные списки украинских пленных

"Обновленные списки за 22 января 2017 года", - написала Н.Савченко.

Также она добавила, что в обновленных списках 1195 человек, и еще есть списки 2284 человек пропавших без вести.

Напомним, Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава .

Как сообщал УНН, Н.Савченко обвинили в госизмене .