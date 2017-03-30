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Н.Корчак вбачає у діях посадовців Держспецзв’язку та ДП “УСС” службові злочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак вважає, що у діях посадовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також ДП “УСС” ознаки службових злочинів, які потребують відповідного правового реагування. Про це йдеться у відкритому зверненні голови НАЗУ Наталії Корчак до НАБУ, ГПУ, Нацполіції, РНБО, державних органів та громадськості, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

“Як керівник Національного агентства, вбачаю у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також ДП „УСС“ ознаки службових злочинів, які дискредитують саму ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування”, — заявила Н.Корчак.

Вона підкреслила, що перебої у роботі Реєстру тривали з 14 до 29 березня, заходи щодо їхнього усуненні не вживалися вчасно, відповіді на листи Національного агентства не надавалися.

Голова НАЗК наголосила, що невиконання ДП “Українські спеціальні системи” договору з НАЗК з адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 01 березня 2017 року № 13/17 створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2017 році.

“Такі дії ставлять під загрозу європейську інтеграцію України, створюють негативний міжнародний імідж держави, підривають довіру іноземних партнерів та інвесторів у прихильності курсу реформ та шляху, на який стала держава у запобіганні та боротьбі з корупцією”, — підкреслила голова НАЗК.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.

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