Н.Корчак вбачає у діях посадовців Держспецзв’язку та ДП “УСС” службові злочини

“Як керівник Національного агентства, вбачаю у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також ДП „УСС“ ознаки службових злочинів, які дискредитують саму ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування”, — заявила Н.Корчак.

Вона підкреслила, що перебої у роботі Реєстру тривали з 14 до 29 березня, заходи щодо їхнього усуненні не вживалися вчасно, відповіді на листи Національного агентства не надавалися.

Голова НАЗК наголосила, що невиконання ДП “Українські спеціальні системи” договору з НАЗК з адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 01 березня 2017 року № 13/17 створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2017 році.

“Такі дії ставлять під загрозу європейську інтеграцію України, створюють негативний міжнародний імідж держави, підривають довіру іноземних партнерів та інвесторів у прихильності курсу реформ та шляху, на який стала держава у запобіганні та боротьбі з корупцією”, — підкреслила голова НАЗК.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.