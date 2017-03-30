Н.Корчак видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП "УСС" служебные преступления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51237 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104913 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161484 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118845 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117959 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113317 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104789 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107213 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103698 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155025 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Н.Корчак видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП "УСС" служебные преступления

Н.Корчак видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП "УСС" служебные преступления

Киев  •  УНН

 • 11246 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП "УСС" признаки служебных преступлений, требующих соответствующего правового реагирования. Об этом говорится в открытом обращении председателя НАПК Натальи Корчак в НАБУ, ГПУ, Нацполиции, СНБО, государственных органов и общественности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Как руководитель Национального агентства, вижу в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП" УСС "признаки служебных преступлений, которые дискредитируют саму идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования", - заявила Н.Корчак.

Она подчеркнула, что перебои в работе Реестра продолжались с 14 до 29 марта, мероприятия по их устранению не принимались вовремя, ответы на письма Национального агентства не предоставлялись.

Председатель НАПК подчеркнула, что невыполнение ГП "Украинские специальные системы" договора с НАПК по администрированию и программно-техническому сопровождению программного обеспечения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления от 1 марта 2017 № 13/17 создало реальную угрозу срыва кампании по электронному декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в 2017 году.

"Такие действия ставят под угрозу европейскую интеграцию Украины, создают негативный международный имидж государства, подрывают доверие иностранных партнеров и инвесторов в приверженности курсу реформ и пути, на который стало государство в предотвращении и борьбе с коррупцией", - подчеркнула глава НАПК.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.

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