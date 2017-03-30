Н.Корчак видит в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП "УСС" служебные преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак считает, что в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП "УСС" признаки служебных преступлений, требующих соответствующего правового реагирования. Об этом говорится в открытом обращении председателя НАПК Натальи Корчак в НАБУ, ГПУ, Нацполиции, СНБО, государственных органов и общественности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Как руководитель Национального агентства, вижу в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП" УСС "признаки служебных преступлений, которые дискредитируют саму идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования", - заявила Н.Корчак.
Она подчеркнула, что перебои в работе Реестра продолжались с 14 до 29 марта, мероприятия по их устранению не принимались вовремя, ответы на письма Национального агентства не предоставлялись.
Председатель НАПК подчеркнула, что невыполнение ГП "Украинские специальные системы" договора с НАПК по администрированию и программно-техническому сопровождению программного обеспечения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления от 1 марта 2017 № 13/17 создало реальную угрозу срыва кампании по электронному декларированию доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в 2017 году.
"Такие действия ставят под угрозу европейскую интеграцию Украины, создают негативный международный имидж государства, подрывают доверие иностранных партнеров и инвесторов в приверженности курсу реформ и пути, на который стало государство в предотвращении и борьбе с коррупцией", - подчеркнула глава НАПК.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.