Н.Корчак: у реєстр е-декларацій внесли вже понад 70,5 тис. документів

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 384 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 4200 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 13890 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33483 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62694 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76522 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145263 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206812 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193424 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213096 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 10261 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 9742 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10762 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6144 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10708 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 876 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 13891 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490092 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323951 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126866 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186282 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128866 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163415 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186648 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Н.Корчак: у реєстр е-декларацій внесли вже понад 70,5 тис. документів

Н.Корчак: у реєстр е-декларацій внесли вже понад 70,5 тис. документів

Київ • УНН

 • 13603 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уже подано понад 70,5 тис. е-документів. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Спеціально для тих, хто не може, не хоче чи шукає можливість уникнути оприлюднення своєї декларації до Реєстру декларацій у відведений законом термін. Декларанти подають декларації: 8:20 — 70 000 електронних документів в Реєстрі, за 5 хв. потому, 8:25 — 70 197 е-документів, на 8:33 — 70 533, тобто, за 13 хв. в Реєстрі з’явилося більше ніж півтисячі е-документів“, — повідомила Н.Корчак.

При цьому вона наголосила, що ніхто не скасовував обов’язку чиновників щодо заповнення й подання декларацій на широкий загал.

“Очевидно, що увійти, заповнити й опублікувати інформацію про власні статки цілком реально. Попри навантаження на серверне обладнання та недостатню пропускну здатність магістральних каналів зв’язку”, — додала голова НАЗК.

Нагадаємо, голова НАЗК Н.Корчак назвала відповідальних за проблеми з е-декларуванням.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29