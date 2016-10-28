Н.Корчак: у реєстр е-декларацій внесли вже понад 70,5 тис. документів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уже подано понад 70,5 тис. е-документів. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Спеціально для тих, хто не може, не хоче чи шукає можливість уникнути оприлюднення своєї декларації до Реєстру декларацій у відведений законом термін. Декларанти подають декларації: 8:20 — 70 000 електронних документів в Реєстрі, за 5 хв. потому, 8:25 — 70 197 е-документів, на 8:33 — 70 533, тобто, за 13 хв. в Реєстрі з’явилося більше ніж півтисячі е-документів“, — повідомила Н.Корчак.
При цьому вона наголосила, що ніхто не скасовував обов’язку чиновників щодо заповнення й подання декларацій на широкий загал.
“Очевидно, що увійти, заповнити й опублікувати інформацію про власні статки цілком реально. Попри навантаження на серверне обладнання та недостатню пропускну здатність магістральних каналів зв’язку”, — додала голова НАЗК.
Нагадаємо, голова НАЗК Н.Корчак назвала відповідальних за проблеми з е-декларуванням.