Н.Корчак: в реестр е-деклараций внесли уже более 70,5 тыс. документов

Специально для тех, кто не может, не хочет или ищет возможность избежать обнародования своей декларации в Реестр деклараций в отведенный законом срок. Декларанты подают декларации: 8:20 - 70 тысяч электронных документов в Реестре, за 5 мин. спустя, 8:25 - 70197 е-документов, 8:33 - 70 533, то есть, за 13 мин. в Реестре появилось больше полутысячи е-документов ", - сообщила Н.Корчак.

При этом она подчеркнула, что никто не отменял обязанности чиновников по заполнению и подаче деклараций на широкую общественность.

"Очевидно, что войти, заполнить и опубликовать информацию о собственных доходах вполне реально. Несмотря на нагрузки на серверное оборудование и недостаточной пропускной способности магистральных каналов связи", - добавила глава НАПК.

Напомним, председатель НАПК Н.Корчак назвала ответственных за проблемы с электронной декларированием .