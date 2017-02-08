Н.Корчак пояснила, чому НАЗК не може перевірити декларації топ-чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голова НАЗК Наталя Корчак заявила, що НАЗК повністю виконувало б свої зобов’язання щодо перевірки декларацій чиновників, якби не було бойкоту їх роботи та штучно створеного пафосу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“З приводу колективної безвідповідальності та перероблених тричі порядків перевірок. Національне агентство повноцінно би виконувало свої зобов’язання щодо перевірок ТОП-чиновників, в тому числі і представників Уряду, але є бойкот роботи НАЗК (на нормативному та технічному рівнях); є штучно створений пафос державного органу, який на фоні критики інших "вибудовує“ власний авторитет; є Урядова робоча група, яка працює над розробкою порядків перевірки е-декларацій і моніторингу способу життя, і до якої увійшли представники НАЗК, і сьогодні на вечір мені відомо про завтрашню нараду з питань підготовки та опрацювання порядків”, — зазначила вона.
Вона також додала, що Мін'юст до цього часу не надав НАЗК доступ до 3 реєстрів в рамках роботи системи Реєстру електронних декларацій та проведення перевірок.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Національне агентство з питань запобігання корупції саботує призначення державних посадовців як центральних органів виконавчої влади, так і головних спеціалістів у регіонах через ненадання висновків зі спецперевірки.