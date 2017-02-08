Н.Корчак объяснила, почему НАПК не может проверить декларации топ-чиновников

"По поводу коллективной безответственности и переработанных трижды порядков проверок. Национальное агентство полноценно бы выполняло свои обязательства по проверкам ТОП-чиновников, в том числе и представителей Правительства, но есть бойкот работы НАПК (на нормативном и техническом уровнях) искусственно созданный пафос государственного органа, которые на фоне критики других "выстраивает" собственный авторитет; есть Правительственная рабочая группа, которая работает над разработкой порядков проверки электронной декларации и мониторинга образа жизни, и в которую вошли представители НАПК, и сегодня на вечер мне известно о завтрашнем совещании по вопросам подготовки и обработки порядков ", - отметила она.

Она также добавила, что Минюст до сих пор не предоставил НАПК доступ до 3 реестров в рамках работы системы Реестра электронных деклараций и проведения проверок.

Как сообщал УНН, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции саботирует назначения государственных чиновников как центральных органов исполнительной власти, так и главных специалистов в регионах из-за непредоставления выводов по спецпроверке .