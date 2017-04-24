Н.Корчак: НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса

“Ми вперше отримали такий документ, який обов’язково повинен бути виконаний... Ця постанова Матіоса має термін дії, тобто вона не постійна в часі”, — сказала Н.Корчак.

За її словами, головний військовий прокурор підписав постанову про закриття даних електронних декларацій прокурорів військової прокуратури та членів їх сімей для забезпечення їх безпеки.

“Декларації закриті в публічному доступі, декларації в базі даних є для доступу наших працівників”, — уточнила Н.Корчак.

Дані е-декларацій стануть відкритими після звернення А.Матіоса щодо дозволу на їх відкриття. За словами Н.Корчак, декларації можуть стати відкритими після завершення кримінальних проваджень у зв’язку з якими приймалися запобіжні заходи (закриття даних е-декларацій) щодо працівників військової прокуратури та членів їх сімей.

Як повідомляв УНН, з реєстру вилучили е-декларації посадовців військової прокуратури.