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Н.Корчак: НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса

Н.Корчак: НАЗК закрило доступ до декларацій прокурорів на вимогу А.Матіоса

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції закрило публічний доступ до електронних декларацій прокурорів військової прокуратури та членів їх сімей на вимогу головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це на брифінгу заявила голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

“Ми вперше отримали такий документ, який обов’язково повинен бути виконаний... Ця постанова Матіоса має термін дії, тобто вона не постійна в часі”, — сказала Н.Корчак.

За її словами, головний військовий прокурор підписав постанову про закриття даних електронних декларацій прокурорів військової прокуратури та членів їх сімей для забезпечення їх безпеки.

“Декларації закриті в публічному доступі, декларації в базі даних є для доступу наших працівників”, — уточнила Н.Корчак.

Дані е-декларацій стануть відкритими після звернення А.Матіоса щодо дозволу на їх відкриття. За словами Н.Корчак, декларації можуть стати відкритими після завершення кримінальних проваджень у зв’язку з якими приймалися запобіжні заходи (закриття даних е-декларацій) щодо працівників військової прокуратури та членів їх сімей.

Як повідомляв УНН, з реєстру вилучили е-декларації посадовців військової прокуратури.

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