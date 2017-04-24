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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25773 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89635 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145784 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112674 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114050 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110977 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Н.Корчак: НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса

Н.Корчак: НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса

Киев  •  УНН

 • 11404 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло публичный доступ к электронным деклараций прокуроров военной прокуратуры и членов их семей по требованию главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом на брифинге заявила председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.

“Мы впервые получили такой документ, который обязательно должен быть выполнен ... Это постановление Матиоса имеет срок действия, то есть оно не постоянно во времени”, — сказала Н.Корчак.

По ее словам, главный военный прокурор подписал постановление о закрытии данных электронных деклараций прокуроров военной прокуратуры и членов их семей для обеспечения их безопасности.

“Декларации закрыты в публичном доступе, декларации в базе данных есть для доступа наших сотрудников”, — уточнила Н.Корчак.

Данные электронной декларации станут открытыми после обращения А.Матиоса о разрешении на их открытие. По словам Н.Корчак, декларации могут стать открытыми после завершения уголовных производств в связи с которыми принимались меры (закрытие данных электронной декларации) в отношении сотрудников военной прокуратуры и членов их семей.

Как сообщал УНН, из реестра изъяли электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры.

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