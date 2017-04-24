Н.Корчак: НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса

“Мы впервые получили такой документ, который обязательно должен быть выполнен ... Это постановление Матиоса имеет срок действия, то есть оно не постоянно во времени”, — сказала Н.Корчак.

По ее словам, главный военный прокурор подписал постановление о закрытии данных электронных деклараций прокуроров военной прокуратуры и членов их семей для обеспечения их безопасности.

“Декларации закрыты в публичном доступе, декларации в базе данных есть для доступа наших сотрудников”, — уточнила Н.Корчак.

Данные электронной декларации станут открытыми после обращения А.Матиоса о разрешении на их открытие. По словам Н.Корчак, декларации могут стать открытыми после завершения уголовных производств в связи с которыми принимались меры (закрытие данных электронной декларации) в отношении сотрудников военной прокуратуры и членов их семей.

Как сообщал УНН, из реестра изъяли электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры.