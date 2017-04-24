Н.Корчак: НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по требованию А.Матиоса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло публичный доступ к электронным деклараций прокуроров военной прокуратуры и членов их семей по требованию главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом на брифинге заявила председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
“Мы впервые получили такой документ, который обязательно должен быть выполнен ... Это постановление Матиоса имеет срок действия, то есть оно не постоянно во времени”, — сказала Н.Корчак.
По ее словам, главный военный прокурор подписал постановление о закрытии данных электронных деклараций прокуроров военной прокуратуры и членов их семей для обеспечения их безопасности.
“Декларации закрыты в публичном доступе, декларации в базе данных есть для доступа наших сотрудников”, — уточнила Н.Корчак.
Данные электронной декларации станут открытыми после обращения А.Матиоса о разрешении на их открытие. По словам Н.Корчак, декларации могут стать открытыми после завершения уголовных производств в связи с которыми принимались меры (закрытие данных электронной декларации) в отношении сотрудников военной прокуратуры и членов их семей.
Как сообщал УНН, из реестра изъяли электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры.