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Н.Корчак: доступ до публічних декларацій наразі обмежений

Київ • УНН

 • 11012 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Голова Національної агенції з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що наразі система подання електронних декларацій працює, проте з обмеженим доступом до публічних декларацій. Про це вона повідомила у коментарі журналістам перед засіданням Уряду, передає кореспондент УНН.

“Публічна частина наразі закрита для доступу, щоб систему не навантажити. Це коли ви хочете подивитись хто подав декларацію і відкрити саму декларацію”, — повідомила Н.Корчак.

Вона зауважила, що будь-яке входження в систему в режимі он-лайн - це є навантаження на систему.

Нагадаємо, голова НАЗК Наталія Корчак пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій.

Як повідомляв УНН, за словами Н.Корчак, за роботу сайту єдиного реєстру електронного декларування відповідає системний адміністратор, який належить до іншої організації.

Українські Національні Новини

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