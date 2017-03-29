Н.Корчак: доступ до публічних декларацій наразі обмежений

“Публічна частина наразі закрита для доступу, щоб систему не навантажити. Це коли ви хочете подивитись хто подав декларацію і відкрити саму декларацію”, — повідомила Н.Корчак.

Вона зауважила, що будь-яке входження в систему в режимі он-лайн - це є навантаження на систему.

Нагадаємо, голова НАЗК Наталія Корчак пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій.

Як повідомляв УНН, за словами Н.Корчак, за роботу сайту єдиного реєстру електронного декларування відповідає системний адміністратор, який належить до іншої організації.