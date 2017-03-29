Н.Корчак: доступ к публичным деклараций пока ограничен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила, что сейчас система подачи электронных деклараций работает, однако с ограниченным доступом к публичным декларациям. Об этом она сообщила в комментарии журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент.
"Публичная часть пока закрыта для доступа, чтобы не загружать систему. Это когда вы хотите посмотреть кто подал декларацию и открыть саму декларацию", - сообщила Н.Корчак.
Она отметила, что любое вхождение в систему в режиме он-лайн - это и есть нагрузка на систему.
Напомним, председатель Назка Наталья Корчак объяснила причины сбоев реестра е-деклараций .
Как сообщал УНН, по словам Н.Корчак, по работе сайта единого реестра электронного декларирования отвечает системный администратор, который относится к другой организации .