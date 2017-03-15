Н.Холодницький запевнив, що слідство має достатньо доказів у справі Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє УНН.
“Аналізуючи, перед оголошенням підозри, наявну доказову базу, я вважаю, що доказів є достатньо. Інше питання, як це може трактуватися у ЗМІ, у фейсбуках. Але ми не можемо оперувати ні Фейсбуком, ні джерелами ЗМІ. Ми оперуємо тільки тими доказами, які є в наявності,” — заявив керівник САП.
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Як повідомляв УНН, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.