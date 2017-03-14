Н.Холодницький: відповідальність за подвійне громадянство ніхто не несе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Відповідальність за наявність кількох громадянств у народних депутатів ніхто не несе. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє УНН.
На запитання ведучої, хто повинен нести відповідальність за те, що депутати мають подвійне громадянство, він відповів: “Чесно. Думаю, що ніхто”.
Він зазначив, що у законі прописано, що подвійне громадянство забороняється, але відповідальності за це немає.
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Сплеск конфлікту про подвійне громадянство урядовців набув розголосу після затримання голови ДФС Романа Насірова, у якого, окрім громадянства України, є британський і угорський паспорт.
Натомість Р.Насіров заперечив, що має британське та угорське громадянство.
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала запити до кількох країн для підтвердження громадянства тимчасово усунутого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
У НАБУ підтвердили, що Р.Насіров є власником британського паспорту з травня 2012 року.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.